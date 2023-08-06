Российские ученые создали устройство для постоянного контроля сердца

В России создали миниатюрный кардиомонитор, который позволит следить за состоянием сердца без дискомфорта для пациента.

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Исследователи из Саратовского государственного технического университета и Института проблем точной механики и управления РАН разработали маленький кардиомонитор, который можно носить постоянно, чтобы следить за состоянием сердца. Это устройство помогает определить аномалии в работе сердца и уменьшить вероятность инфаркта, как сообщается из Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Важно здесь то, что это устройство небольшое, можно его всегда с собой носить, и оно работает самостоятельно, не требуя подключения к смартфону. Согласно информации из Платформы НТИ, внутри устройства используется искусственный интеллект, который анализирует данные и может предсказать возможные проблемы, а также сохраняет информацию для более детального анализа.

Суть устройства заключается в том, что основная его часть — это небольшой контейнер, который можно крепить к поясу, и четыре датчика, которые прикрепляются к телу. Разработчики использовали для датчиков титан — гипоаллергенный материал, в отличие от традиционных гелевых и резиновых электродов.