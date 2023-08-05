Японские ученые испытали вакцину от болезни Альцгеймера

Специалисты из научного центра Университета Дзюнтендо в Токио завершили серию экспериментов, которые могут помочь продвинуться в разработке вакцины против болезни Альцгеймера.

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Известно, что этот недуг характеризуется накоплением белковых соединений в тканях головного мозга. Механизм действия препарата, разработанного учеными, направлен на сокращение образования этих белковых компонентов.

Исследование новой вакцины специалисты провели на мышах. Наблюдения показали, что, получив дозу препарата, грызуны становились более спокойными и адаптированными. Кроме того у них наблюдалось уменьшение воспалительных процессов, вследствие чего мозг защищен от старения.

После проведения дополнительной серии клинических испытаний препарат может поступить в медицинские учреждения, сообщает журнал EurekAlert.