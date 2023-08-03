Как долгий сон на выходных влияет на здоровье

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что небольшое изменение времени пробуждения может заметно нарушить биологические ритмы организма и увеличить риск сердечных приступов, ожирения и инсультов. Об этом сообщает Daily Mail.

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В рамках крупнейшего в своем роде проекта по изучению питания ZOE Predict ученые оценили данные 934 здоровых людей без лишнего веса, которые спали не менее семи часов в сутки. Были проанализированы образцы микробиома крови, стула и кишечника, а также уровни глюкозы.

Отклонение от режима сна на выходных приводило к увеличению количества кишечных бактерий, связанных с ожирением, сердечными приступами и инсультами. Также было обнаружено, что такая привычка связана с частым употреблением сладких напитков и меньшим количеством фруктов и орехов в рационе.

В предыдущих исследованиях отклонение от режима сна на выходных было связана с умственной усталостью и увеличением веса.

Авторы исследования считают, что 90 дополнительных минут в постели достаточно, чтобы нарушить работу внутренних биологических часов, которые влияют на ряд функций от иммунитета до пищеварения.