Ученые назвали неочевидный фактор риска развития гипертонии

Исследование показало, что такая довольно распространённая проблема как запор – является фактором риска гипертонии и других сердечно-сосудистых патологий, в том числе, инсульта у людей старше 60 лет.

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Учёные Университета Ла Троба провели исследование, учитывая данные более полумиллиона госпитализаций в штате Виктория – участниками стали 541 172 пациента старше 60 лет. Оно позволило предположить, что меры по устранению запоров могут снизить сердечно-сосудистые риски у пожилых людей, – передаёт MedicalXpress.

В ходе работы пациенты распределялись в две группы – поступившие с запором и без запора для формирования контрольной группы исследования. Учёные обнаружили, что у пациентов с запорами риск развития гипертонии был почти в два раза выше, а также они чаще страдали от сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульт и сердечный приступ.

Поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 32% смертей в мире, 85% из которых происходят из-за сердечных приступов или инсульта – важно выявлять «нетрадиционные» факторы риска ССЗ и разрабатывать стратегии по сокращению рисков, – высказались авторы работы.

Остаётся выяснить, является ли запор прямой причиной гипертонии у пожилых людей. Такая связь, по словам учёных, правдоподобна, поскольку при запоре происходит повышенное всасывание воды из кишечника, изменения микробиоты и воспаление – всё это может привести к гипертонии.