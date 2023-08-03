Разработан экспресс-тест на астму

Новый тест может быстро и точно обнаруживать лейкоциты, известные как эозинофилы, в сложных биологических образцах, например, мокроте. Доступ к информации о наличии эозинофилов поможет врачам в принятии решений относительно лечения и ограничит ненужное использование антибиотиков, стероидов и биологических препаратов для пациентов с тяжелой астмой и другими заболеваниями легких.

В новом тесте содержится фермент дезоксирибозим, нацеленный на характерный для эозинофилов белок. Впервые эти вещества выделили в 1994 году, в основном они предназначались для обнаружения металлов или компонентов бактериальных. До сих пор никому не удавалось использовать дезоксирибозимы для обнаружения белков в сложной среде. Теперь, когда ученые преодолели это препятствие, они считают, что новая тестовая платформа может быть адаптирована для идентификации любого белка.