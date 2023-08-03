Итоги первого дня конгресса Urban Health

В первый день работы Московского урбанистического форума в Гостином Дворе его посетили почти 5 тысяч человек. Также 2 августа здесь началось одно из ключевых событий форума — III Международный конгресс Urban Health. В течение двух дней более 150 экспертов выступят на ток-шоу, научно-популярных лекциях и в рамках деловой программы, включающей десятки панельных дискуссий по тематическим направлениям: «Инфраструктура и строительство», «Здоровье и ЗОЖ», «Экология», «Активное долголетие», «Цифровизация».

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Начался форум с пленарного заседания, открыла которое заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала о том, как преобразилась инфраструктура города за последние 15 лет и как эти изменения улучшают общественное здоровье и меняют поведенческие привычки горожан. Это возможно благодаря развитию столицы по принципам Urban Health, при которых в основе всех изменений лежит ориентация на здоровый образ жизни горожан.

«Здоровые города, здоровая нация, здоровые люди – это те люди, у которых сформирована культура следить за своим здоровьем, вовремя проверяться, а также вовремя и правильно лечиться на ранних стадиях в случае наличия хронических заболеваний. Но все ли мы как государство сделали для того, чтобы люди могли легко, быстро и эффективно проверить свое здоровье? Сформировали ли мы уровень доверия между населением и государственной системой здравоохранения, который позволяет нам легко прийти в больницу и не тянуть до последнего, потому что мы не имеем негативного опыта общения с неэффективной и равнодушной медицинской системой? Исходя из этих двух вопросов мы строим всю систему развития медицинской помощи в Москве» - рассказала вице-мэр.

Анастасия Ракова добавила, что в столице достраивают миллион квадратных метров новых медицинских мощностей, почти столько же находятся в стадии ремонта, 100 поликлиник уже реконструированы по новому московскому стандарту, а еще в около 100 работы завершатся в ближайшее время. Кроме того, в скором времени начнется второй этап программы капитального ремонта поликлиник, который затронет 140 зданий. В результате в ближайшие два-три года в столице будет создана совершенно новая амбулаторная среда.

«Создавая медицинские мощности, мы меняем представление о медицинских объектах, стираем негативный опыт прошлого. Это места, где много света, воздуха, где медицинская мебель вообще не похожа на медицинскую и, когда вы заходите, это больше напоминает отель. При этом мы пересматриваем все подходы к организации работы, полностью меняем культуру и форматы коммуникации между врачами и пациентами. Все это и все городские проекты бьют в одну цель: изменение паттернов поведения, снятие психологических барьеров и выстраивание доверия между медицинской системой и жителями Москвы. Я практически уверена, что через пять-семь лет мы точно можем победить, поменять эти форматы поведения» - отметила Анастасия Ракова.

Достижения Москвы в реализации концепции Urban Health высоко оценила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. По ее словам, изменилась политика города: «Она стала ориентированной на здоровье людей, каждое решение в Москве принимается, исходя из оценки для здоровья людей», – отметила Анна Попова в ходе пленарного заседания конгресса.

Полномочный представитель ВОЗ в России отметила передовой градостроительный опыт Москвы и призвала столицу поделиться своими наработками с другими странами мира.

«Мир развивается, и потребности людей развиваются. Инструментарий Urban Health можно сравнить с меню в ресторане, и страны – участницы ВОЗ могут выбрать из него что-то полезное для себя. Москва – очень хороший пример расширения этого «меню». Она добавляет свои подходы», – заявила Мелита Вуйнович.

В первый день деловой программы на панельной дискуссии «Мода на здоровье» эксперты и гости форума обсудили, как образ жизни человека определяет его здоровье и как сам город через создание среды помогает жителям сохранить здоровье и качество жизни. Сегодня для горожан медицина – это прежде всего лечение и оказание высокотехнологичной помощи, необходимо изменить этот подход и заниматься больше профилактикой и ранним выявлением заболеваний, считает заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Старшинин.

Москва создает беспрецедентные возможности для этого:

«Если кто-то хочет проверить свое здоровье в Москве, то в шаговой доступности обязательно найдется такая точка. Вас обследуют, расскажут, есть ли факторы риска или какие-то заболевания и дадут направление на полную диагностику. Павильоны “Здоровая Москва” мы открыли в парках столицы, а их у нас более 40. Они работают с 8 до 20 часов и без выходных, то есть каждый может получить такую услугу в удобное для него время. Сегодня нет никаких проблем, чтобы спокойно провериться. Можно просто заниматься спортом и быть красивым, но лучше придерживаться рекомендаций врача. И если выявлено какое-то заболевание, то не отказываться от диспансерного наблюдения», – отметил Андрей Старшинин.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов презентовал итоги опроса «Спорт и здоровый образ жизни глазами россиян»: с 2006 года количество людей, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось с 25 до 63%. В городах-миллионниках сторонники здорового образа жизни чаще приходят в специализированные учреждения, основной пик физической активности приходится на 25-34 года. Активными зожниками, согласно опросу, считают себя 6% респондентов, умеренными – 37%. Совсем пренебрегают правилами ЗОЖ лишь 10% опрошенных.

Проверить свое здоровье перед тем, как заняться спортом, москвичи могут в московских поликлиниках, рассказал в ходе панельной дискуссия «Спортивный город. Активности есть для каждого» главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения города Москвы Зураб Орджоникидзе. По данным департамента, ежегодно проходят медицинский профосмотр, чтобы получить допуск к спортивным занятиям, тысячи детей и подростков.

Зураб Орджоникидзе назвал самую полезную физическую активность – это быстрая ходьба, потому что от такой нагрузки не страдает позвоночник. А лучшее средство для того, чтобы восстановиться после спорта и работы, – это хороший правильный сон.

«Вечно молодой, вечно в тренде» — таков слоган дискуссии «Долголетие начинается сейчас». Число москвичей старше 55 лет превысило 3 миллиона человек. И если 10-15 лет назад поддержка москвичей старшего возраста состояла в основном из выплат, льгот и надомного обслуживания, то теперь фокус принципиально иной: помочь горожанам жить не просто долго, а долго и счастливо.

«Сегодня городское пространство дает нам возможность влиять на все основные составляющие активного долголетия», – заявил главный внештатный специалист ДЗМ по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КДП №121 Андрей Тяжельников. За пять лет существования программы «Московское долголетие» в ней приняли приняли участие 500 тысяч москвичей, и 96% из них отметили улучшение качества жизни.

Темой отдельной дискуссии стала профессиональная самореализация пожилых москвичей. По словам директора департамента социальных проектов HeadHunter Виталия Терентьева, дефицит молодежи заставил работодателей по-новому посмотреть на потенциал специалистов старше 50 лет, а также признать, что именно возрастные работники – чемпионы по так называемым soft skills. А участники ток-шоу «X, Y, Z, беби-бумеры. PRO долголетие» обсудили восприятие зрелого возраста в разных поколениях и культурах.

Местом сосредоточения комфорта, развития своих возможностей для людей пожилого возраста стали центры московского долголетия, считает заместитель руководителя сети центров московского долголетия Владимир Каменских. В Москве уже работают 86 центров, а к концу года их число достигнет 120. Об их возможностях и принципах работы он рассказал в ходе панельной дискуссии «Адаптивная городская среда – здоровье населения в условиях климатических изменений». Инфраструктура центра предусматривает и тихие гостиные, и тренажерные залы, и кулинарные студии, и залы-трансформеры, где можно потанцевать, посмотреть кино или пообщаться с приглашенными гостями.

Городской проект «Московское долголетие» побудил уже полмиллиона москвичей старше 55 лет использовать всю созданную городом инфраструктуру, заниматься спортом, творчеством, жить ярче и активнее и, следовательно, здоровее.

«Мы очень плотно взаимодействуем со здравоохранением. К нам приходят различные врачи. Кардиологи рассказывают о правильном образе жизни, как реагировать на повышение температуры, которое у нас сейчас наблюдается. Геронтологи знакомят людей с правильными принципами, которые позволяют стареть красиво. Все в нашем центре нацелено на то, чтобы люди могли дольше жить, уметь правильно определять приоритеты».

Отдельные дискуссии в первый день работы Urban Health были посвящены теме экологии. Успехи российской столицы в области улучшения качества окружающей среды отметили международные эксперты. Так, руководитель сети ВОЗ «Регионы — за здоровье» Беттина Менне, отметила, что Москва – активный участник движения за здоровье горожан и это, безусловно, приносит свои плоды. В российской столице регулярно проходит мониторинг окружающей среды, и это отправная точка в принятии экологических решений. Так, за последние 12 лет качество воздуха в Москве улучшилось в 2,5 раза.

Опытом других стран поделились зарубежные эксперты. В частности, Правин Чодхари, заместитель муниципального комиссара индийского города Ахмедабада, власти которого уже много лет работают над тем, чтобы сделать городское пространство наиболее удобным и жизнесохраняющим.

В завершение первого дня работы конгресса посетители Urban Health стали зрителями развлекательного ток-шоу «Кулинарный батл: еда на каждый день и высокая кухня ЗОЖ», в котором приняли участие лучшие шеф-повара. В увлекательном состязании участвовали многократный призер чемпионата высокой кухни Bocuse D’Or Russia Ульяна Суздалкина и российский шеф-повар, победитель шоу «Битва пикников» Владимир Ситковецкий. Вместе с гостями форума за поединком следила ресторанный обозреватель Business FM, лауреат премии Foodshow Awards 2018 Катя Калина.

Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. Площадка в Гостином Дворе работает с 9:00 до 22:00. Вход для всех гостей свободный.