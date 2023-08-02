Вице-мэр Ракова рассказала о решениях по поддержке активного образа жизни

«Конечно, если мы все эти проекты реализуем, а мы их точно реализуем, это будет другая пропускная способность и, как следствие, другие возможности. Но это не все. Создавая медицинские мощности, мы меняем представление о медицинских объектах, стираем негативный опыт прошлого. Это места, где много света, воздуха, где медицинская мебель вообще не похожа на медицинскую и, когда вы заходите, это больше напоминает отель. При этом мы пересматриваем все подходы к организации работы, полностью меняем культуру и форматы коммуникации между врачами и пациентами. Все это и все городские проекты бьют в одну цель: изменение паттернов поведения, снятие психологических барьеров и выстраивание доверия между медицинской системой и жителями Москвы. Я практически уверена, что через пять-семь лет мы точно можем победить, поменять эти форматы поведения», - отметила Анастасия Ракова.