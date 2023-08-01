Нейрофизиолог перечислил продукты, необходимые для работы мозга

Снижение концентрации, проблемы с памятью и апатия могут быть признаками нарушений работы мозга. В ряде случаев человеку достаточно взять отпуск и наладить рацион питания. В других же необходимо озаботиться здоровьем всего организма. Нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал, с чего следует начинать исследование, какие анализы сдавать и как найти источник проблем.

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«Если есть нарушения функций головного мозга, нужно смотреть общий анализ крови. Он покажет, все ли нормально у пациента с эритроцитами и гемоглобином. Мозг должен все время получать кислород, чтобы не было голоданий», – отмечает врач.

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Пожилым людям необходимо проходить эхокардиографию раз в 5 лет и постоянно поддерживать сердце в здоровом состоянии, так как головной мозг напрямую связан с ним.

Одним из плохих признаков являются отеки на ногах. Этот симптом сигнализирует, что сердце не справляется с нагрузкой.

«Отечность, пастозность тканей говорит о том, что сердечная мышца становится слабой, она все больше хлюпает, появляются застойные явления, в том числе в легких. И этот каскад приводит к тому, что и голова просто перестанет работать», – подчеркивает Нурисламов.

Он рассказал, что иногда его просят осмотреть пожилых людей и проверить, все ли у них в порядке с головой. Тогда он направляет пациентов к кардионеврологу. Не лишним будет обратиться и к кардиологу, чтобы проверить состояние сердца.

«Сначала надо посмотреть сердечный выброс, при необходимости подправить сердечную мускулатуру, помочь ей работать – тогда и мозг заработает», – пояснил врач.

Для здоровой работы мозга требуется полноценное питание. Если проблемы с концентрацией и памятью возникают в относительно молодом возрасте – стоит начать с хорошего отдыха и корректировки питания. В других случаях следует обратиться к специалисту.

«Мозгу нужны жиры, белки, углеводы. Нужна и глюкоза в том числе. Это в первую очередь мясо, что называется, привет вегетарианцам. Нужны фрукты, в них содержится большое количество витаминов и сахаров. Необходимы кисломолочные продукты, которые не просто являются источником кальция, но и содержат полезные для работы ЖКТ бактерии», – напоминает Сергей Нурисламов.

Также в рацион нужно добавить рыбу или рыбий жир, в котором содержится витамин D. Не лишней будет зелень – укроп, петрушка, стручковый лук. В них содержится множество микроэлементов, необходимых для работы мозга, передает «Общественная служба новостей».