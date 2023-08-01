Нейробиологи назвали пять способов поддержания здоровья мозга

Нейробиологи из США назвали способы, которыми пользуются сами для поддержания здоровой работы мозга. Об этом сообщает Insider.

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Профессор Университета Юты Джейсон Шепард считает, что лучшим способом заботы о здоровье головного мозга является соблюдение правильного режима сна. Он лично старается спать не меньше шести-семи часов в сутки. Нейробиолог рассказал, что во сне мозг обрабатывает новую информацию, формирует воспоминания, а также избавляется от амилоидных бляшек — скоплений токсичных белков, которые, в частности, повышают вероятность развития болезни Альцгеймера.

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Также Шепард посоветовал уделять занятиям спортом не менее 150 минут в неделю. Это укрепляет сердце, которое в свою очередь лучше снабжает кровью мозг. Согласно научным данным, люди, регулярно занимающиеся спортом, имеют более низкий риск столкнуться с болезнью Альцгеймера с возрастом. Кроме того, у активных людей с годами в принципе медленнее снижаются когнитивные способности.

Сам ученый поддерживает физическую активность совершая трехкилометровые прогулки со своими собаками пару раз в неделю, а также работая судьей на регбийных матчах по выходным.

Шепард также посоветовал стараться постоянно узнавать что-то новое для поддержания правильной работы мозга. Это, по его словам, позволит сохранить пластичность мозга и остроту ума.

Нейробиолог Талия Лернер из Северо-Западного университета Чикаго отметила, что для здоровья мозга вредно одиночество. Она утверждает, что люди с прочными и обширными социальными связами живут дольше, чем одиночки.

«Общаться с другими людьми очень полезно для эмоциональной сферы человека, а это, в свою очередь, полезно для мозга», — сказала специалистка.

Она добавила, что даже общение на расстоянии, например, при помощи социальных сетей, оказывает благотворное влияние на человека.

Сама Лернер устроилась волонтером в школу детей и перезнакомилась со всеми родителями. Она считает, что волонтерская работа — отличный способ найти новых знакомых.

Кроме того, аспирантка-невролог Эмили Макдональд напомнила, что для поддержания работы мозга важен сбалансированный рацион. Она привела данные исследований, которые показывают, что продукты с высоким уровнем обработки — например, полуфабрикаты из магазина или картофель фри — в целом вредны для организма. Многие из них содержат слишком много сахара и способствуют развитию диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

Повышенное кровяное давление и уровень холестерина вредят в том числе и здоровью мозга, пояснила Макдональд. Она рекомендует заменить вредную еду на овощи, фрукты, нежирное мясо и цельнозерновые продукты.

«Ваш мозг неотделим от остального организма, и то, что полезно для тела, полезно и для мозга», — заявила специалистка.