Ученые нашли способ измерить скорость обмена веществ

Российские ученые смогли измерить скорость метаболизма у живых существ — мышей — при помощи тяжелого изотопа водорода.

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Исследователи из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) разработали способ измерения скорости обмена веществ в организме. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

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Сейчас при сдаче анализов у человека измеряют уровень содержания каких-то веществ — гемоглобина, холестерина и так далее. Если он превышает определённый показатель, то считается, что это плохо. Но эти статические характеристики не показывают, почему в организме этих веществ много или мало и с какой скоростью они вырабатываются и тратятся, отмечает один из исследователей, доцент Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Юрий Костюкевич.

В своем исследовании российские ученые попытались измерить динамические показатели — насколько быстро происходит метаболизм. Для анализа были выбраны липиды, нарушение обмена которых влияет на развитие многих болезней — в частности, неалкогольной жировой болезни печени — а избыток может приводить к ожирению, сердечной дисфункции и недостаточности, нарушениям в работе почек.

В своем эксперименте исследователи в течение недели давали нескольким мышам тяжелую воду, содержащую, в отличие от обычной, тяжёлый водород — дейтерий. У этого стабильного изотопа больше масса, что помогает распознавать его с помощью масс-спектрометрии, поясняет Костюкевич.

Ученые проанализировали, куда попадал дейтерий в организме мыши и в каком количестве. Самый большой уровень его вхождения в липиды обнаружили в плазме, лёгких и печени. Специалисты подчеркивают, что им впервые удалось показать для каждой молекулы липидов, с какой скоростью и в каком органе она синтезируется.