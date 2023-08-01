Обнаружен ключевой белок для борьбы с раком

Ученые из Университета Иллинойса обнаружили белок, который играет ключевую роль в борьбе с раком при нескольких новых методах лечения. В частности, он позволит усилить противораковую терапию, связанную с некрозом опухолевых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research.

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Определенные типы терапии онкологических заболеваний приводят к набуханию раковых клеток и их гибели по типу некроза. В предыдущем исследовании специалисты разработали два препарата: соединение BHPI и более эффективное вещество, известное как ErSO, — которые стимулируют некроз в солидных опухолях, резко сокращая размеры и уничтожая первичные опухоли и метастазы в эксперименте на мышах. Эти препараты действуют путем связывания с рецепторами эстрогена на раковых клетках и ускоряют защитную реакцию клеток на стресс. Однако ранее не удалось определить специфические пути, которые приводят к набуханию и разрыву клеток.

Чтобы заполнить этот пробел, команда провела исследование клеток рака молочной железы, отключив каждый из примерно 20 тысяч отдельных генов в раковых клетках, а затем обработав редактированные клетки BHPI или ErSO. Клетки, которые плохо поддавались лечению этими препаратами, показали, какие гены были важны для эффективности препаратов. Основным фактором, вызывающим некроз в раковых клетках, стал белок TRPM4. Эта молекула также оказалась важной для активности других методов лечения рака, вызывающих некроз.