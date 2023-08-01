Ученые нашли ключ к разработке вакцины от глистов

Исследователи из университета Монаша (Австралия) выяснили, почему у некоторых людей развивается хроническая форма заражения глистами. Результаты исследования были представлены в журнале Mucosal Immunology.

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Гельминты — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений. По данным ВОЗ, каждый год приблизительно каждый второй человек на планете заражается одним из трех основных видов гельминтов, что приводит к энтеробиозу, анкилостомозу и трихоцефалезу.

В некоторых случаях заражение глистами переходит в хроническую форму, но от чего это зависит, ученые долгое время не знали. Новое исследование показало, что это зависит от иммунного ответа: если он слабый, то от глистов не избавиться.

Авторы обнаружили, что группа иммунных клеток, называемых Т-фолликулярными хелперами (TFH), ведет себя совершенно по-разному на клеточном и молекулярном уровнях во время острой, разрешающейся и хронической гельминтозной инфекции. Это означало, что в некоторых моделях клетки защищали от хронических заболеваний, а в других — нет.