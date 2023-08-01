Ученые измерили скорость обмена веществ для диагностики и лечения болезней

Ученые из Сколтеха пришли к выводу, что важно не только измерять уровень биохимических веществ в организме, но и скорость их обмена. Это помогает улучшить диагностику и лечение таких болезней, как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и неалкогольная болезнь печени.

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Сейчас при проведении анализов обычно измеряют только уровень содержания веществ в организме. Однако это статические показатели, которые не показывают скорость обмена веществ. Например, у многих людей наблюдается борьба с лишним весом при помощи физических нагрузок, но употребление небольшого гамбургера после тренировки сбивает все усилия. Это является примером быстрого обмена веществ. В рамках исследования ученые измерили динамические показатели скорости обмена веществ.

Ученые выбрали липиды в качестве объекта анализа, так как нарушение их обмена может влиять на развитие многих заболеваний, включая ожирение, сердечную дисфункцию и неалкогольную жировую болезнь печени. Подсчитано, что около 20-30% взрослого населения страдают от неалкогольной жировой болезни печени, которая может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

Для проведения эксперимента использовались мыши, которым в течение недели давали тяжелую воду, содержащую дейтерий. Ученые использовали стабильные изотопы, которые помогли измерить поглощение дейтерия в разных органах мыши. Самый высокий уровень поглощения дейтерия был обнаружен в плазме, легких и печени. Ученые также показали, с какой скоростью и в каком органе синтезируются различные молекулы липидов.