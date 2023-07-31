Лучшие спикеры расскажут о ЗОЖ на Urban Health

Первым ключевым событием Московского урбанистического форума в Гостином Дворе станет III Международный конгресс Urban Health, который пройдет 2-3 августа. Деловая программа включает в себя множество панельных дискуссий по тематическим направлениям: «Инфраструктура и строительство», «Здоровье и ЗОЖ», «Экология», «Активное долголетие». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Пресс-служба

“В Москве мы стараемся создать для горожан такие условия, чтобы быть здоровым было просто. Это не только формирование качественно нового каркаса медицины — с суперсовременным оборудованием и квалифицированными врачами. Это мощная системная работа, которая ведется уже более 10 лет. Это и создание доступной спортивной инфраструктуры, и цифровые сервисы для контроля состояния своего организма в электронной медкарте прямо в смартфоне, проверка здоровья в удобном формате — в парках в павильонах «Здоровая Москва» и в центрах госуслуг у дома. Это «Московское долголетие», которое полностью меняет представление о жизни на пенсии. Это «Спортивные выходные» — бесплатные тренировки в интересных локациях. Это лишь небольшая часть того, что город делает, чтобы быть столицей здоровья. В течение двух дней на форуме Urban Health выступят более 150 спикеров и даже голосовой помощник Алиса. Гости узнают, как трансформируется московская медицина, что такое здоровая транспортная инфраструктура и зеленый девелопмент, как оставаться активным и востребованным в возрасте старше 50 лет, как снизить уровень стресса в мегаполисе и как защитить себя от новых типов информационной зависимости. Ждем всех желающих в Гостином Дворе 2 и 3 августа”, — рассказала заммэра.

В первый день деловой программы на панельной дискуссии «Мода на здоровье» эксперты и гости форума обсудят, как образ жизни человека определяет его здоровье. Как сам город через создание среды помогает жителям сохранить здоровье и качество жизни? В дискуссии примут участие известный врач, президент ассоциаций молодых урологов Александр Дзидзария, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Старшинин и генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Сравнить столичный взгляд с точкой зрения регионов поможет министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

«Вечно молодой, вечно в тренде!» — таков слоган дискуссии «Долголетие начинается сейчас». Человеческий организм — это слаженная система, в которой одновременно работает огромное количество механизмов. Чтобы не допускать сбоев, стоит осознанно подходить к вопросам питания и активности. Никогда не поздно начать быть здоровым — вместе с другими экспертами это объяснят гостям форума главный гериатр Москвы Надежда Рунихина и главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Что такое зеленый девелопмент и как он влияет на качество жизни - об этом в рамках темы «Инфраструктура и строительство» расскажут заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, директор по международному сотрудничеству и устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая и другие.

По теме экологии в первый день Urban Health планируется сразу три панельных дискуссии: «Адаптивная городская среда — здоровье населения в условиях климатических изменений», «Город как курорт. Оздоровительный потенциал природы», «Экологически чистая городская среда — инвестиции в здоровье населения».

Опытом других стран поделятся зарубежные эксперты: полномочный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, мэр города Индаур Пушьямитра Бхаргав (Индия); руководитель Центра урбанистики г. Астаны Еднар Базыкен (Казахстан) и другие. Также экспертами площадки станут заместитель руководителя сети центров московского долголетия Владимир Каменских, профессор, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич, ландшафтный архитектор Аптекарского огорода Артем Паршин и многие другие.

Второй день программы обещает быть не менее насыщенным. На 3 августа запланировано 12 мероприятий, в том числе панельные дискуссии и ток-шоу. Эксперты поднимут ряд важнейших тем: «Здоровый город: быть здоровым легко с московской медициной», «Жизнь в движении. Как создать здоровую транспортную инфраструктуру», «Санитарный щит. Как бороться с инфекциями в городе?», «Спокойный город. Как устоять перед стрессом».

А одну из лекций 3 августа прочитает голосовой помощник Алиса.

На панельной дискуссии «Экология в городе для всех. Алиса расскажет» она найдет для желающих ближайшую площадку для раздельного сбора мусора в Москве, научит правильно сортировать отходы, поделится интересными фактами о переработке и даже расскажет эко-сказку. Панельная дискуссия «Экология в городе для всех. Алиса расскажет» обещает стать ключевым событием второго дня Urban Health и захватить внимание не только взрослых, но и детей.

Посетителей Urban Health также приглашают на развлекательные ток-шоу: 2 августа гостей конгресса ждет «Кулинарный батл: еда на каждый день и высокая кухня ЗОЖ», в котором примут участие лучшие шеф-повара, а 3 августа — «Батл московских парков. Кто круче?»