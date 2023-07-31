Обнаружен неожиданный способ распространения раковых клеток

Ученые из Калифорнийского университета открыли механизм распространения раковых клеток – раковые клетки используют белок GRP78 для дальнейшего распространения в организме и сопротивления лечению. Результаты были опубликованы в журнале PNAS.

GRP78 – это белок, который помогает сворачивать или разворачивать более крупные белки, что влияет на их биологическую активность и функции. Рак распространяется по организму с помощью метастазирования. Метастазы — злокачественные клетки, отделившиеся от первичного новообразования и перенесенные с током крови или лимфы в другие участки тела.