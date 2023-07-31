Разработан способ идентифицировать болезни сердца по коже

«Мы точечно воздействовали лазером на внутреннюю сторону предплечья пациента. Проникая в кожу излучение взаимодействовало с ее тканями и меняло свою энергию в зависимости от их состава. Мы фиксировали эти изменения с помощью специального зонда и определяли для каждого пациента спектральный профиль его кожи, который уникален, как отпечаток пальца. Далее с помощью методов машинного обучения сравнивали и анализировали все спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без», – пояснили авторы разработки.