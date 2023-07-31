Разработан способ идентифицировать болезни сердца по коже
Специалисты Самарского университета (СамГУ) разработали метод выявления хронической сердечной недостаточности по коже. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biophotonics.
Сердечная недостаточность — синдром, при котором нарушена способность сердца перекачивать кровь. Хроническая форма заболевания характеризуется постепенным усилением симптомов. Начальная стадия хронической формы протекает без выраженных симптомов, и проявляет себя в тяжелой форме. Поэтому важно находить способы ранней диагностики состояния.
Авторы разработали лазерный сенсор, который фиксируют изменения уникального спектра, получаемого с кожи человека. В дальнейшем авторы планируют улучшать разработку, чтобы повысить точность постановки диагноза.
«Мы точечно воздействовали лазером на внутреннюю сторону предплечья пациента. Проникая в кожу излучение взаимодействовало с ее тканями и меняло свою энергию в зависимости от их состава. Мы фиксировали эти изменения с помощью специального зонда и определяли для каждого пациента спектральный профиль его кожи, который уникален, как отпечаток пальца. Далее с помощью методов машинного обучения сравнивали и анализировали все спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без», – пояснили авторы разработки.