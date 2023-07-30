Учёные предлагают лечить болезнь Альцгеймера светотерапией
По информации журнала Frontiers in Aging Neuroscience, повышенная чувствительность к свету может замедлить течение болезни Альцгеймера. Этой формой деменции в мире на сегодняшний день страдают 50 миллионов человек.
Симптомом этого недуга является прогрессирующая потеря памяти. Симптомы чаще всего усиливаются вечером. Исследования показали, что изменение естественной освещённости меняло поведение животных. Больные особи быстрее адаптировались к новым условиям.
Специалисты полагают, что это связано с повышенной чувствительностью к свету, которая может быть спровоцирована деменцией. Эксперимент также продемонстрировал то, что при болезни Альцгеймера чувствительность к свету связана с изменениями сетчатки.