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Учёные предлагают лечить болезнь Альцгеймера светотерапией

По информации журнала Frontiers in Aging Neuroscience, повышенная чувствительность к свету может замедлить течение болезни Альцгеймера. Этой формой деменции в мире на сегодняшний день страдают 50 миллионов человек.

Учёные предлагают лечить болезнь Альцгеймера светотерапией
© Runews24

Симптомом этого недуга является прогрессирующая потеря памяти. Симптомы чаще всего усиливаются вечером. Исследования показали, что изменение естественной освещённости меняло поведение животных. Больные особи быстрее адаптировались к новым условиям.

Специалисты полагают, что это связано с повышенной чувствительностью к свету, которая может быть спровоцирована деменцией. Эксперимент также продемонстрировал то, что при болезни Альцгеймера чувствительность к свету связана с изменениями сетчатки.

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