Учёные предлагают лечить болезнь Альцгеймера светотерапией

По информации журнала Frontiers in Aging Neuroscience, повышенная чувствительность к свету может замедлить течение болезни Альцгеймера. Этой формой деменции в мире на сегодняшний день страдают 50 миллионов человек.

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Симптомом этого недуга является прогрессирующая потеря памяти. Симптомы чаще всего усиливаются вечером. Исследования показали, что изменение естественной освещённости меняло поведение животных. Больные особи быстрее адаптировались к новым условиям.