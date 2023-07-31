Ученые обнаружили антибактериальные свойства у муравьиного меда

Специалисты Сиднейского университета (Австралия) выяснили, что производимый австралийскими медовыми муравьями Camponotus inflatus мед обладает антибактериальными свойствами, но традиционных противомикробных веществ в его составе при этом крайне мало.

Рабочие муравьи данного вида живут с увеличенным брюшком, в котором содержится запас углеводов. Они обеспечивают пищей всю колонию в случае нехватки обычной пищи.

Коренные жители Австралии ловили насекомых и использовали данный мед не только в пищу, но и для лечения.

Как определили исследователи, даже 8-процентный раствор меда Camponotus прекрасно уничтожает известные своей устойчивостью к антибиотикам бактерии золотистого стафилококка, а 16-процентный раствор оказался способен уничтожать даже клетки грибков, таких как Aspergillus и Cryptococcus.

При этом привычных противомикробных веществ, вроде пероксида водорода или метилглиоксаля в этом меде крайне мало и какие вещества оказывают антимикробное действие, пока неясно. Что именно придает продукту такие свойства выяснится в дополнительных исследованиях, сообщает журнал PeerJ.