Ученые обнаружили антибактериальные свойства у муравьиного меда

Специалисты Сиднейского университета (Австралия) выяснили, что производимый австралийскими медовыми муравьями Camponotus inflatus мед обладает антибактериальными свойствами, но традиционных противомикробных веществ в его составе при этом крайне мало.
Рабочие муравьи данного вида живут с увеличенным брюшком, в котором содержится запас углеводов. Они обеспечивают пищей всю колонию в случае нехватки обычной пищи.
Коренные жители Австралии ловили насекомых и использовали данный мед не только в пищу, но и для лечения.
Как определили исследователи, даже 8-процентный раствор меда Camponotus прекрасно уничтожает известные своей устойчивостью к антибиотикам бактерии золотистого стафилококка, а 16-процентный раствор оказался способен уничтожать даже клетки грибков, таких как Aspergillus и Cryptococcus.
При этом привычных противомикробных веществ, вроде пероксида водорода или метилглиоксаля в этом меде крайне мало и какие вещества оказывают антимикробное действие, пока неясно. Что именно придает продукту такие свойства выяснится в дополнительных исследованиях, сообщает журнал PeerJ.
Ранее биологи из Университета Сонора (Мексика) установили, что чернила обыкновенного осьминога (Octopus vulgaris) могут стать основой для новых лекарств против рака. Исследование было посвящено новому соединению под названием озопромид, недавно выделенному из природной жидкости.