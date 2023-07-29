Ученые сообщили об опасности смертоносной чумы

Исследователи из Кильского университета и Института эволюционной биологии им. Макса Планка в Плене провели исследования, в которых сравнили материалы палочки Y. Pestis на разных этапах развития (от древности до современности).

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Исследователи сообщили, что за время своего существования данный вирус мутировал и нести серьезную угрозу человеку. Зная то, как ведет себя возбудитель болезни на протяжении большого истрического периода, ученые могут предположить, как данная болезнь может развиваться дальше.

Мутированное проявление данного заболевания может приводить к сложностям в диагностировании чумы, что может затруднить выявить болезнь на ранних сроках.