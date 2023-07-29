Людям научились выращивать новые зубы

Как отмечается в опубликованном в журнале Science Advances материале, новое средство помогает организму вырабатывать антитела, блокирующие ген USAG-1. Известно, что этот ген ограничивает рост зубов у людей и других животных. А вот у акул и некоторых грызунов, которые могут отращивать новые зубы, этот ген изначально выключен.