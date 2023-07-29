Людям научились выращивать новые зубы
Как отмечается в опубликованном в журнале Science Advances материале, новое средство помогает организму вырабатывать антитела, блокирующие ген USAG-1. Известно, что этот ген ограничивает рост зубов у людей и других животных. А вот у акул и некоторых грызунов, которые могут отращивать новые зубы, этот ген изначально выключен.
Авторы исследования выяснили, что USAG-1 контактирует с другими генами для предотвращения роста зубов, и создали средство, которое исключает это взаимодействие.
Разработчики собираются начать испытание препарата на людях в 2024 году. Они выразили надежду, что к 2030 году препарат позволит не ставить импланты, а выращивать новые зубы прямо во рту пациента.