Ученые признали древнее лекарство эффективным против бактерий
Ученые решили выяснить, насколько эффективна смесь меда и уксуса против микробов. Также их интересовало, обладает ли уксус большим антибактериальным действием, чем просто уксусная кислота. На первом этапе они проверили отдельно уксус и уксусную кислоту на бактериальной биопленке — системе микроорганизмов, которую трудно уничтожить. А затем по очереди изучили свойства двух комбинаций меда манука: с натуральным уксусом или уксусной кислотой.
Выяснилось, что смесь с медом более эффективна. При этом большое количество бактерий уничтожал именно натуральный уксус в сочетании с медом. Так, авторы исследования отметили, что гранатовые уксусы являются перспективными кандидатами для проведения дальнейших исследований, потому что они обладают сильной антибактериальной активностью. В последующем специалисты хотят рассмотреть механизмы и оптимальные дозировки сочетаний меда и уксуса.