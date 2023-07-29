Ученые признали древнее лекарство эффективным против бактерий

Ученые решили выяснить, насколько эффективна смесь меда и уксуса против микробов. Также их интересовало, обладает ли уксус большим антибактериальным действием, чем просто уксусная кислота. На первом этапе они проверили отдельно уксус и уксусную кислоту на бактериальной биопленке — системе микроорганизмов, которую трудно уничтожить. А затем по очереди изучили свойства двух комбинаций меда манука: с натуральным уксусом или уксусной кислотой.