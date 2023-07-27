Ученые предупредили об опасности возникновения новой эпидемии чумы

Команда исследователей из Кильского университета и Института эволюционной биологии им. Макса Планка в Плене (MPI-EB) изучила древние и современные геномы чумной палочки Y. pestis начиная с эпохи неолита и заканчивая современностью.

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Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Авторы установили, что после средневековья патоген мутировал и приобрел профаг YpfΦ. Это белок, который производит токсины, похожие на другие патогены. Это приобретение связано с повышением болезнетворности возбудителя чумы.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав останки 42 человек, похороненных между XI и XVI веками.

Ученые выделили гены бактерии и сравнили с другими геномными данными, которые относились к более ранним эпохам.

"Предыдущие исследования показали, что в начале своей эволюции патогену не хватало генетической структуры, необходимой для эффективной передачи через блох, что типично для современной бубонной чумы. В ходе своей эволюции Y. pestis приобрел значительный уровень вирулентности, который способствовал более поздним вспышкам некоторых из самых смертоносных пандемий в истории человечества", — объяснили авторы.

Ученые подчеркнули, что открытие указывает на то, что быстрая эволюция Y. pestis усиливает угрозу пандемии, которую он продолжает представлять.