Ученые предупредили об опасности возникновения новой эпидемии чумы

Команда исследователей из Кильского университета и Института эволюционной биологии им. Макса Планка в Плене (MPI-EB) изучила древние и современные геномы чумной палочки Y. pestis начиная с эпохи неолита и заканчивая современностью.
Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Авторы установили, что после средневековья патоген мутировал и приобрел профаг YpfΦ. Это белок, который производит токсины, похожие на другие патогены. Это приобретение связано с повышением болезнетворности возбудителя чумы.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав останки 42 человек, похороненных между XI и XVI веками.
Ученые выделили гены бактерии и сравнили с другими геномными данными, которые относились к более ранним эпохам.
"Предыдущие исследования показали, что в начале своей эволюции патогену не хватало генетической структуры, необходимой для эффективной передачи через блох, что типично для современной бубонной чумы. В ходе своей эволюции Y. pestis приобрел значительный уровень вирулентности, который способствовал более поздним вспышкам некоторых из самых смертоносных пандемий в истории человечества", — объяснили авторы.
Ученые подчеркнули, что открытие указывает на то, что быстрая эволюция Y. pestis усиливает угрозу пандемии, которую он продолжает представлять.
"Приобретение новых генетических элементов может вызвать новые симптомы инфекции. Эти вводящие в заблуждение признаки болезни могут затруднить своевременную диагностику чумы. Кроме того, некоторые штаммы возбудителя чумы уже проявляют устойчивость к различным антибиотикам, что еще больше способствует большой потенциальной опасности этого заболевания", – заключили ученые.