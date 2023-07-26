Найдена причина воспаления, провоцирующего старение организма

Исследователи медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили ключевой фактор хронического воспаления, который ускоряет старение. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Aging.

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Ученые обнаружили, что макрофаги (клетки в организме животных, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц) с возрастом теряют способность усваивать и использовать кальций. Этот элемент играет ключевую роль в энергообмене клеток.

Исследователи считают, что именно неспособность макрофагов использовать кальций приводит к хроническому воспалению в организме. Оно в отличие от острого воспалительного процесса, протекает незаметно и грозит серьезными последствиями для организма. Оно нарушает ход внутренних процессов, приводит к поражению тканей и органов, а также ускоряет старение.