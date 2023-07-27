Ученые назвали гены, которые влияют на темп бега

Исследования подтвердили, что успехи в беге могут зависеть от генетики. Учёные из Университета Эссекса обнаружили, что менее 31% людей обладают особым набором генов, позволяющим им максимально эффективно использовать тренировки.

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Доктор Генри Чанг из Школы спорта, реабилитации и физических упражнений выявил, что у лучших спортсменов была комбинация из 19 ключевых вариантов генов, известных как однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП), которые связаны с показателями в беге.

После двух месяцев тренировок у них показатели выносливости улучшились на 11,5%, а у тех, у кого не было такого генетического кодирования, улучшения были незначительными или вообще отсутствовали при таких же тренировках.

Доктор Чанг отметил, что данное исследование подтверждает роль генетики в спортивных результатах и реакции на тренировки. Является ли человек элитным спортсменом или просто выходит на лёгкие пробежки для себя – ДНК определяет, насколько спортивные границы человека могут расшириться. Однако, в любом случае, важно выходить на улицу и тренироваться, поскольку какие бы гены не были скрыты в человеческом теле, если их не использовать и не тренироваться – результата не будет.

В ходе исследования были проведены тесты, в рамках которых за мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 40 лет вели наблюдение. Использовался тест Купера, применяющийся для оценки выносливости. Участникам предлагалось пробегать как можно больше за 12 минут по размеченной дорожке – на протяжении двухмесячного исследования. Связь между лучшими бегунами и их генными профилями была подтверждена.