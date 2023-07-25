Масштабируем вес рук: что психологи узнали из эксперимента

Эксперименты, проведенные психологами из Лондонского университета Бёркбек, показали, что люди неправильно оценивают вес своих рук. В ходе эксперимента участникам предлагалось оценить вес свободной кисти. Оказалось, что в среднем они преуменьшали массу своей руки на 49,4 процента.

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Далее исследователи решили проверить, как усталость влияет на оценку веса руки. Для этого участникам предлагали упражняться с эспандером-динамометром перед повторным измерением веса руки. В результате оказалось, что усталость снижает недооценку массы руки, и она составляла уже 29 процентов.

Психологи считают, что недооценка веса рук важна для активного использования ими, а снижение этого отклонения при усталости указывает на необходимость отдыха. Этот эффект может быть полезен при разработке протезов для людей, лишившихся части руки, чтобы достичь большего комфорта и удобства.