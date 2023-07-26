Новое VR-приложение поможет в восстановлении после инсульта

Разработанное российскими специалистами приложение позволяет использовать платформу Oculus для восстановления двигательных нарушений у перенесших инсульт людей.

© unsplash.com

Российская компания VR GO разработала работающий на методе зеркальной терапии VR-тренажёр, позволяющий не только повысить эффективность реабилитации после инсульта, но и сделать его более интересным за счет внедрения элементов геймификации.

У 85% перенесших инсульт людей наблюдается гемипарез — слабость мышц в одной из половин тела. Реабилитация в VR позволяет дать человеку ощущение своего «нормального» тела, отмечает руководитель проекта Герман Шнайдер. Получая сенсорную информацию через VR-очки, человек испытывает ощущение единства с виртуальной конечностью, которая в итоге распознается как собственная.

Для использования приложения на основе платформы Oculus человеку понадобится только уже вполне доступный обычному пользователю VR-шлем, подчеркивает один из разработчиков, Филипп Филиппов. Задача пользователя заключается в том, чтобы взаимодействовать с виртуальными объектами отзеркаленной конечностью. При выполнении упражнений человек не использует джойстики, он работает здоровой рукой и пытается повторить ее движения рукой с нарушенным функционалом, смотря при этом на отражение здоровой.

Разработчики постарались сделать тяжелые и монотонные упражнения более увлекательными, добавили в него элементы геймификации. Так, например, одно из упражнений, нацеленных на восстановление чувствительности и подвижности руки, заключается в выжимании сока из виртуальных фруктов.