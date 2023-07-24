Обнаружен новый механизм формирования деменции

Ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса и Чикагского университета обнаружили новый механизм формирования деменции. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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В ходе работы специалисты проанализировали полученные от пациентов индуцированные плюрипотентные стволовые (иПС) клетки, а также дифференцированные нейроны и ткани, полученные после жизни у людей с лобно-височной деменцией (ЛВД), боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и мутацией C9ORF72.

Применив современные методы генетического секвенирования на основе системы CRISPR-Cas9 авторы изучили мутацию РНК M6A (метиладенозин) и ее влияние на регуляцию определенных генов, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи выявили, что мутация m6A в генетической последовательности C9ORF72 приводила к распаду РНК. При этом снижение уровня m6A способствует накоплению повторяющихся РНК и кодированию токсичных белков, которые связаны с нейродегенерацией.

В эксперименте команда попробовала повысить метилирование m6A, что привело к значительному снижению уровня повторяющихся РНК, защищая нейроны от повреждения. Полученные выводы в будущем могут лечь в основу разработки более эффективных методов лечения ЛВД и БАС.