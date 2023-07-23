Продукты с самым высоким содержанием пребиотиков назвали ученые

Ученые Государственного университета Сан-Хосе проанализировали 8690 продуктов на предмет содержания пребиотиков. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского общества питания Nutrition 2023.

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Пребиотиками называют вещества, которые стимулируют рост полезных бифидо- и лактобактерий, активирующих работу кишечника. Как оказалось, они содержатся в 37% изученных продуктов.

При этом больше пребиотиков оказалось в зелени одуванчика, чесноке, топинамбуре, луке-порее и репчатом луке. В этих съедобных растениях содержится 100-240 миллиграммов полезных веществ на грамм пищи.

Следом за ними идут спаржа и цельнозерновые хлопья – 50-60 мг/г. Меньше пребиотиков содержится в пшенице, а в молочных продуктах, яйцах, масле и мясе их практически нет.