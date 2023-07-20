Запор ухудшает умственные способности: новое исследование

Новое исследование, представленное на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Амстердаме, утверждает, что хронические запоры могут ухудшать когнитивные способности. Ученые утверждают, что это может быть равно трем годам фактического старения.

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Исследование показало, что люди с хроническим запором — они определили его как дефекацию один раз в три дня или чаще — имели более низкие когнитивные способности.У людей с хроническими запорами также было больше бактерий в кишечнике.

Около 16% взрослого населения мира страдают запорами, но они еще более распространены среди пожилых людей из-за возрастных факторов, таких как отсутствие физических упражнений и пищевых волокон, а также использование лекарств, которые могут вызывать запор в качестве побочного эффекта.