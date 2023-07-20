Ученые создали безоперационный анализ для распознавания рака

В Московском государственном медицинском университете имени Сеченова (МГМУ им. Сеченова) была разработана новая методика обнаружения рака - цифровая биопсия. Отличающаяся от традиционной биопсии, которая требует хирургического вмешательства для извлечения ткани для морфологического анализа, цифровая биопсия позволяет исследовать опухоли без нанесения значительного вреда пациенту.

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Цифровая биопсия использует специальные алгоритмы, которые позволяют определить характеристики опухолей и отличить злокачественные опухоли от доброкачественных. Благодаря этому, можно получить максимально точную информацию и эффективно выбрать соответствующую терапию. Такой анализ позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

Ранее «ЭкоПравда» сообщала о создании в Российской Федерации уникальной реплики органов эндокринной системы для лечения щитовидной железы. Безоперационный анализ, разработанный учеными МГМУ им. Сеченова, является еще одним доказательством российских достижений в медицинской науке и технологиях лечения рака.