Живущие в горле бактерии — основная причина опасной инфекции

Ученые из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти совместно с сотрудниками Школы медицинских исследований Мензиса обнаружили, что живущие в горле бактерии могут стать основной причиной передачи опасной инфекции, вызванной стрептококками группы А (СГА). Результаты исследования описаны в журнале The Lancet Microbe.

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Streptococcus pyogenes обычно обнаруживаются на коже и в горле. Эти бактерии способны провоцировать ангину и импетиго, инфекции кровотока, а также ревматическую болезнь сердца. Авторы изучили процесс передачи СГА различными способами для разработки более эффективных стратегий профилактики и контроля заболевания.

Для этого специалисты проанализировали генетический состав сотен образцов бактерий СГА, собранных из горла и пораженных импетиго участков кожи в отдаленных общинах коренных народов в Австралии. Они заметили, что основной способ передачи происходил через горло людей, которые не имели никаких симптомов инфекции — число таких случаев было на уровне 63 процентов. Ранее считалось, что СГА преимущественно передается через кожу.