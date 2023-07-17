В России создали вакцину от рака
Ученые НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова создали уникальную технологию изготовления противоопухолевых вакцин на основе клеток иммунной системы человека. Ожидается, что препарат поможет даже тяжелобольным пациентам.
«Технология заключается в том, что берется кровь пациента, обрабатывается и снова вводится больному. Результат сенсационный: русская вакцина от рака показала свою эффективность даже в самых безнадежных случаях раковых заболеваний – при саркомах, меланомах, глиобластомах. В 40 % случаев иммунная система начинает распознавать и уничтожать раковые клетки», – пишет «Царьград».
Заведующая научным отделом онкоиммунологии доктор наук Ирина Балдуева рассказала, что данная технология создана для лечения сложных пациентов, когда другие способы оказались бессильны. Отмечается, что лечение новой вакциной занимает около трех лет.