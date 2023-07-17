В России создали вакцину от рака

«Технология заключается в том, что берется кровь пациента, обрабатывается и снова вводится больному. Результат сенсационный: русская вакцина от рака показала свою эффективность даже в самых безнадежных случаях раковых заболеваний – при саркомах, меланомах, глиобластомах. В 40 % случаев иммунная система начинает распознавать и уничтожать раковые клетки», – пишет «Царьград».