Ученые изучают ферроптоз, убивающий раковые клетки

"Известно, что клетки опухоли забирают большое количество энергии и питательных веществ, среди которых есть и железо. Потому в нашем НИИ предположили, что жадность опухолевых клеток, в том числе и устойчивых к терапии СКО, можно использовать для их же уничтожения, - пояснил "Российской газете" директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Вячеслав Косоруков. - Очевиден факт, что клетка будет сопротивляться своей гибели до последнего, используя сложные внутриклеточные механизмы защиты от ферроптоза. Опухолевая клетка не исключение. Потому было принято решение исследовать механизмы защиты от ферроптоза, чтобы научиться их "выключать", сделав опухолевую клетку максимально уязвимой. В этом случае даже не потребуется дополнительное железо: в злокачественной клетке его и так значительно больше, чем в нормальных тканях, а с выключенными анти-ферроптозными механизмами, клетки опухоли не смогут "переварить" и то железо, что сами притянули".