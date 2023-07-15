Ученые изучают ферроптоз, убивающий раковые клетки

"Запустить программу гибели": в Онкоцентре имени Блохина изучают возможности ферроптоза, убивающего раковые клетки
Рак остается одним из самых сложных заболеваний: одна из труднорешаемых проблем - появление резистентности, когда клетки опухоли становятся невосприимчивы к химиотерапии.
Вторая не менее актуальная сложность - рецидивы заболевания. Онкологи постоянно ищут способы справиться и с тем, и с другим. В Онкоцентре имени Блохина изучают возможности ферроптоза - состояния, при котором в раковой клетке накапливаются определенные вещества, приводящие к ее гибели.
Ферроптоз был открыт сравнительно недавно, в 2012 году. Это один из сценариев гибели клетки, в котором основную роль играет чрезмерное накопление ею молекул свободного железа. Этот процесс сопровождается выработкой активного кислорода, который повреждает белки и липиды клетки и приводит к ее гибели. По сути, запускается "программа гибели", когда клетка не может "утилизировать" железо и кислород.
"Известно, что клетки опухоли забирают большое количество энергии и питательных веществ, среди которых есть и железо. Потому в нашем НИИ предположили, что жадность опухолевых клеток, в том числе и устойчивых к терапии СКО, можно использовать для их же уничтожения, - пояснил "Российской газете" директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Вячеслав Косоруков. - Очевиден факт, что клетка будет сопротивляться своей гибели до последнего, используя сложные внутриклеточные механизмы защиты от ферроптоза. Опухолевая клетка не исключение. Потому было принято решение исследовать механизмы защиты от ферроптоза, чтобы научиться их "выключать", сделав опухолевую клетку максимально уязвимой. В этом случае даже не потребуется дополнительное железо: в злокачественной клетке его и так значительно больше, чем в нормальных тканях, а с выключенными анти-ферроптозными механизмами, клетки опухоли не смогут "переварить" и то железо, что сами притянули".
На сегодняшний день в лаборатории экспериментальной химиотерапии разработаны несколько оригинальных соединений, блокирующих защиту опухолевой клетки от ферроптоза. В начальных доклинических исследованиях на животных получены хорошие результаты при меланоме, раке молочной железы, толстой кишки.
Теперь ученым предстоит испытать механизм действия разработанных соединений, эффективность их комбинаций с химиотерапевтическими препаратами, конечно, проверив и доказав безопасность терапии.
Кстати
Ферроптозом опухолевых клеток занимаются во многих медицинских и научных коллективах. Так, в МИСИС и РНИМУ имени Пирогова получены результаты использования на клеточных моделях наночастиц, которые доставляли в опухолевые клетки избыточное количество железа, тем самым провоцируя ферроптоз.