Ученые раскрыли опасность и пользу малых доз алкоголя

Ученые в Канаде назвали опасность и пользу от употребления небольших доз алкоголя. Соответствующее метаисследование опубликовано в Early View.

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Согласно работе, авторы провели анализ 6000 статей, которые публиковались с 2017 по 2021 год, и отобрали 14 метаанализов. По результатам исследования ученые сделали вывод о росте вероятности формирования определенных болезней при увеличении употребления алкоголя. В то же время они нашли примеры того, что употребление низких доз спиртных напитков провоцировало различные расстройства.

По их данным, которые приведены на основе проанализированных материалов, мужчины выпивавшие стандартную дозу алкоголя в сутки, имели больше шансов заболеть туберкулезом, диабетом, эпилепсией, гипертонией, некоторыми видами рака, а также столкнуться с другими заболеваниями. При этом такой же объем алкоголя защищал их от инсульта.