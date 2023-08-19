"Ген худобы": как он работает и какие продукты его активируют

Наука не так давно открыла "ген худобы". О том, как они работают и что регулируют, читайте в материале "Рамблера".

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Сиртуины (SIRT, от английского sirtuins или Silent Information Regulator) – особая группа белков, которые участвуют в управлении энергией организма, а также в регуляции важных клеточных процессов и метаболических путей.

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Именно эти белки обеспечивают восстановление клеток от оксидативного стресса, который случается в жизни каждого человека. Именно поэтому сиртуины еще и называют «белками долголетия» или протеинами новости.

В организме такие белки есть в диапазоне от SIRT1 до SIRT7. Они все регулируют биологические процессы, которые и выключают определенные гены.

Один из них, белок под названием SIRT1, как было показано в некоторых исследованиях, вызывает образование новых митохондрий, продлевает продолжительность жизни и улучшает окислительный метаболизм, что может способствовать снижению и поддержанию веса.

Так, ученые вывели мышей с высокой активностью SIRT1, они были более стройными и метаболически активными, относительно мышей с низкой активностью этого белка.

Кроме того мыши с низкой активностью SITR1 были склонны к набору веса и страдали от различных метаболических отклонений.

У людей, в результате анализов, также выявили отличия — люди с высокой активностью гена SIRT1 легче могут поддерживать свой идеальный вес и более энергичны.

Поэтому ученые решили использовать способности этих генов и разработали сиртфуд-диету. Она была разработана британскими диетологами Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном. Их книга The Sirtfood Diet была опубликована в США в 2017 году и содержит план, который помогает «похудеть на 3-4 кг за семь дней, сохраняя при этом энергию и наслаждаясь едой, которую вы любите, включая шоколад, красное вино, клубнику и многое другое».

Основная идея диеты Sirtfood заключается в том, что определенные продукты, получившие название «sirtfoods», могут имитировать доказанные преимущества ограничения калорийности и голодания путем активации сиртуинов.