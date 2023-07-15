Ученые: стресс мешает заживлению переломов костей

Международная команда ученых из Японии и Канады, установила, что стресс может сильно препятствовать заживлению переломов.

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"Любая психическая травма связана с задержкой роста костей, а также риском остеопороза и новых переломов", - говорится в отчете, опубликованном в журнале Nature Communications.

Ранее эта группа ученых утверждала, что психическая травма нарушает переход хряща в кость у мышей.

Исследование на людях показало, что восстановлению мешают определенные молекулярные механизмы, которые усиливаются в стрессовых ситуациях.

Дело в том, что под влиянием психической травмы, вырабатывается специфический фермент - тирозингидроксилаза, он-то и воздействуют локально на кости. В итоге рост клеток хряща замедляется, препятствуя заживлению переломов.