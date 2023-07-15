Ученые: стресс мешает заживлению переломов костей
Международная команда ученых из Японии и Канады, установила, что стресс может сильно препятствовать заживлению переломов.
"Любая психическая травма связана с задержкой роста костей, а также риском остеопороза и новых переломов", - говорится в отчете, опубликованном в журнале Nature Communications.
Ранее эта группа ученых утверждала, что психическая травма нарушает переход хряща в кость у мышей.
Исследование на людях показало, что восстановлению мешают определенные молекулярные механизмы, которые усиливаются в стрессовых ситуациях.
Дело в том, что под влиянием психической травмы, вырабатывается специфический фермент - тирозингидроксилаза, он-то и воздействуют локально на кости. В итоге рост клеток хряща замедляется, препятствуя заживлению переломов.
Учитывая клинические данные, исследователи считают, что, "их работы имеют большое трансляционное значение", а выводы могут быть использованы в клинической практике. Исследователи также утверждают, что было бы целесообразно учитывать историю стресса пациентов при лечении переломов.