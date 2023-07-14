3D-принтер впервые использовали для уничтожения раковых клеток

Ученые из Корейского института машин и материалов и Корейского научно-исследовательского института бионауки и биотехнологий первые использовали 3D-принтер для уничтожения раковых клеток. Этого удалось добиться при помощи стимуляции функции иммунных клеток. Результаты работы опубликованы в журнале Biomaterials Research.

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Технология 3D-биопечати подразумевает включение естественных киллеров (NK-клеток) в поры гидрогеля — основу печати. Затем гидрогель пересаживают в место опухоли, а NK-клетки через определенное время начинают бороться с новообразованием.

Обычно NK-клетки используются в иммунотерапии, однако метод введения естественных киллеров посредством внутривенной инъекции не показал эффективности в клинических испытаниях на солидных опухолях. Специалисты объясняют это тем, что NK-клетки не способны сохранять длительную жизнеспособность.