Изучен вред бактерий на кухонных поверхностях

Команда специалистов из Норвежского института исследований продуктов питания, рыболовства и аквакультуры изучила вред бактерий, живущих на кухонных поверхностях в ряде европейских стран. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

© Lenta.ru

В ходе работы авторы рассмотрели образцы, полученные из 74 кухонь в пяти странах (Франция, Норвегия, Португалия, Румыния и Венгрия), которые были собраны с раковин, разделочных досок, столешниц, ручек, губок и тряпок.

Анализ показал, что в пробах доминировало восемь родов бактерий: Acinetobacter, Pseudomonas, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae, Psychrobacter, Chryseobacterium, Bacillus и Staphylococcus. Такая микробиота была характерна для большинства изученных помещений, несмотря на различные методы приготовления пищи, привычки и различия в гигиене рук и кухни, которые влияют на вероятность заражения. Тем не менее большинство бактерий оказались безвредными для человека.