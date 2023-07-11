Российские ученые придумали, как сделать химиотерапию рака доступнее

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) предложили метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака, следует из данных журнала Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

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По информации ученых, новая разработка ориентирована на нужды российской медицины, позволяет сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей, передает РИА «Новости».

Так, на сегодняшний день для решения этой задачи используют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и дорогостоящего оборудования, эти методы не подходят для массового использования, что значительно осложняет своевременное оказание помощи.

Ученые СГУ создали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона – препарата, широко применяемого для химиотерапии большого спектра онкологических заболеваний.

Такой подход позволит с помощью квантовых точек определять концентрацию препарата на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами.

Более того, метод ученых ориентирован на отечественное оборудование, работу на котором может освоить сотрудник базовых лабораторий медицинских учреждений.

Как отметила научный сотрудник Института химии СГУ Екатерина Мордовина, предложенный подход будет эффективен в условиях постоянного «потока» анализов, чем существующие аналоги. Кроме того, создатели отмечают, что применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию.