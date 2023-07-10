В России исследуют гормоны долгожителей

В РНИМУ им. Н. И. Пирогова проводится самое крупное исследование старения в России под названием RussAge. В рамках этого проекта учёные планируют впервые изучить особенности гормонально-метаболического состояния людей в возрасте 90 лет и старше. Это поможет понять, как происходит успешное старение. Врачи-эндокринологи рассказали, что гормональные изменения у долгожителей пока не хорошо понимаются, исследования углеводного обмена в основном проводились на людях до 85 лет, а участники их исследования — люди старше 93 лет, что делает их группу особенной.