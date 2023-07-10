Почему недостаток сна увеличивает риск развития диабета

Недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета в Беркли, обнаружило, что мозговые волны глубокого сна у людей регулируют чувствительность организма к инсулину, что, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови на следующий день. Научная статья вышла в Cell Reports Medicine.

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Выборка исследования — 2500 человек. Выводы о том, что мозговые волны сна предсказывают уровень глюкозы на следующий день подтвердились даже после учета других факторов, таких как возраст, пол, продолжительность и качество сна.

Обнаружилось, что сильное и частое воздействие мозговых волн глубокого сна вело к активизации парасимпатической нервной системы, что уменьшает уровень стресса. Переключение дает повышенную чувствительность организма к инсулину, который помогает клеткам поглощать глюкозу из крови, предотвращая вредный скачок сахара.