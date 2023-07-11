Китайцы нашли лекарство от главной болезни старости

Группа китайских ученых из Пекина посрамила западных коллег, которые объявили: мы обнаружили причину болезни Альцгеймера. Похоже, именно китайцы не просто нашли главную мутацию, которая отвечает за появление патологии, но и первыми научатся делать генное лекарство от болезни Альцгеймера.

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44 миллиона страдающих по всему миру скажут «спасибо» пекинскому НИИ

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Про синдром Альцгеймера, конечно, слышали все. Но мало кто представляет истинные масштабы бедствия. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet Neurology в 2019 году, около 44 миллионов человек по всему миру живут с этой болезнью. И это число растет.А ведь болезнь является главной причиной слабоумия. Для государства это не просто болезнь, но еще и гигантская экономическая проблема.

Поэтому многие западные ученые давно пытались понять, почему вообще у людей появляется болезнь Альцгеймера. Оказывается, в человеческом мозге при этой патологии образуется и накапливается вредоносный белок, который называется бета-амилоид.

Ранее ученые из разных стран нашли несколько генов, мутации которых приводят к болезни Альцгеймера. Однако оптимизм коллег пришлось остудить исследователям из больницы Сюаньву Пекинского медицинского университета: они выяснили, что все ранее найденные на Западе генетические дефекты встречаются лишь примерно в 10-20% случаев болезни. Выходит, механизмы появления страшной болезни намного сложнее и многообразнее, чем пытались представить западные генетики и биохимики.

А вот именно генетики из Пекина стали на шаг ближе к созданию лекарства от болезни Альцгеймера. И это заслуженный результат: группа ученых во главе с научным сотрудником пекинской клиники Цзя Цзяньпином еще с 2002 года изучает нейродегенеративные болезни. Исследовали генетические дефекты китайцев с такими болезнями, за два десятилетия собрав в итоге гигантский научный материал.

SCMP: пекинские ученые за два десятилетия набрали огромный массив генетических карт

Исследуя больных с синдромом Альцгеймера, пекинские медики еще и стали ближе к разгадке секретов человеческого генома. Со школьной скамьи все знают, что уникальность человека - в наборе генов. Это так называемый геном. Но не все так просто. Лишь небольшая часть генов (если быть точнее, то около 2%) кодируют конкретные белки. Эти гены еще называют экзом. Именно он содержит около 85% всех генетических вариаций, которые, как известно, и вызывают наследственные заболевания.

В клинику профессора Цзя Цзяньпина со всего Китая обращались люди с болезнью Альйгеймера, рассказывает South Shina morning post (SCMP). У пациентов и их родственников брали генетический материал, чтобы составить «карту» конкретных генов.

Такая «родословная» позволила выявить конкретные мутации. Однако ученые еще не знали, за что именно такие мутации отвечают. Тогда в расход пошли лабораторные мыши: у них искусственно вызывали такие же мутации, как и у пациентов клиники. А затем фиксировали, какая болезнь возникнет у мышей.

В итоге отобрали только тех, у которых снизилась способность к обучению и память - первые признаки болезни Альцгеймера.

Отобрав этих мышей, на них начали проводить биохимические исследования. Оказалось, что в мозгу накапливается белок бета-амилоид. Причем пекинские ученые нашли конкретные биохимические реакции, при которых этот белок повреждает мозг.

Если создать лекарство, которое «разорвет» такие химические реакции - это и будет эффективное лечение болезни Альцгеймера. Однако абсолютной эффективности достичь, увы, можно будет лишь устранив опасные мутации. А это уже задача не лекарственной, а генетической терапии.

CGTN: китайцы первыми создали мировой стандарт клеточных исследований

Ранее китайские ученые открыли новый способ болезни Паркинсона - это такая глобальная напасть, как и болезнь Альцгеймера. Исследователи из Пекинского НИИ стволовых клеток предлагают просто «печатать» новые нейроны взамен патологических.

Пока что такая технология опробована только на животных. Однако первые результаты превзошли все самые смелые ожидания: лабораторные обезьяны с болезнью Паркинсона (да-да, страдают ей не только люди) уже спустя несколько недель после инъекции фактически выздоровели.

Причем технология 3D-печати стволовых клеток позволяет создать любые ткани и органы: например, кровеносные органы, мышечные волокна, мениски.

- Мы применяем технологию 3D-печати для решения различных медицинских проблем, таких как трансплантация органов, - говорит исполнительный директор Пекинского НИИ Баоян Ху в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN). - Теоретически можно использовать стволовые клетки как лекарство не только от болезни Паркинсона, но и некоторых глазных заболеваний и даже некоторых видов рака.