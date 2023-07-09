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Ученые назвали продукты, снижающие риск инсультов и болезней сердца

Канадские ученые перечислили продукты, употребление которых поможет снизить риск сердечных приступов и инсультов. Газета Daily Mail отмечает, что "веганам лучше отвернуться".

Ученые назвали продукты, снижающие риск инсультов и болезней сердца
© Российская Газета

Исследование, в котором приняли участие более 250 тысяч человек, координировал Научно-исследовательский институт здоровья населения Университета Макмастера в Гамильтоне.

Анализ показал, что употребление фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и молочных продуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптимальная здоровая диета, получившая название PURE, включает от трех до четырех порций бобовых, семь порций орехов, две-три порции рыбы и 14 порций жирных молочных продуктов (молока, йогурта или сыра) в неделю. Также можно употреблять одну порцию цельнозерновых продуктов ежедневно.

Важным элементом здорового питания было названо красное мясо при условии, что его употребляют в "умеренных количествах".