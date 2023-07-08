Российские ученые работают над методом обнаружения остатков опухоли

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета занялись разработкой новой методики обнаружения даже самых малых остаточных опухолей или рецидивов рака у пациентов. В данный момент методика проходит испытания на случаях колоректального рака, меланомы и аденокарциномы легких.

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Об этом сообщили в пресс-службе программы «Приоритет 2030», ведомственной инициативе Министерства образования и науки России.

Данная методика позволит выявлять остаточные опухоли как в случаях, когда известны источники необузданного размножения опухолевых клеток (так называемые драйверные мутации), так и в случаях, когда такие источники неизвестны. В последнем случае используется анализ ДНК опухоли для поиска мутаций.

«На основе клинически значимых мутаций, выявленных в опухолевых клетках, врачи смогут сделать выводы о эффективности терапии после операции с использованием определенных препаратов», — пояснила руководитель проекта, заведующая кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики имени профессора Н.Е. Яхонтова Анна Масленникова в беседе с «Газетой.Ru».

Работа ученых станет основой для программы индивидуальной терапии пациентов после хирургического вмешательства в борьбе с раком. Планируется, что программа будет реализована к февралю 2024 года.