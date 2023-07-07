Для «запатчивания» незаживающих ран в России разработали накладки

Российские ученые создали покрытые компонентами крови накладки, которые позволяют заживить незаживающие раны у больных сахарным диабетом.

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Исследователи из России разработали полимерные патчи для трофических язв — не заживающих более шести недель ран, которые развиваются в результате омертвения тканей. Посвященная разработке работы ученых опубликованы в журналах Plasma Process And Polymers и Polymers.

В основе накладки — поликапролактоновые нановолокна. На их поверхность нанесли лизат — суспензию, которая образуется вследствие разрушения клеток — полученный из богатой тромбоцитами плазмы крови.

Обработка активировала взаимодействие клеток, стимулировала их миграцию, пролиферацию и дифференцировку для скорейшего заживления раны и минимизации воспаления. Также было зафиксировано ускоренное формирование новых капилляров. В течении десяти дней затягивание ран ускорилось на 32,1%, а полное заживление с высоким процентом коллагеновых волокон произошло через 18 дней.

Исследователи изучили стабильность полученных материалов в течение нескольких дней. Спустя восемь дней концентрация биоактивных соединений на поверхности сохранялась на уровне примерно 70% от начальной концентрации, рассказал один из ученых, старший научный сотрудник лаборатории неорганических наноматериалов НИТУ МИСиС Антон Конопацкий.