Состояние полости рта связали с работой мозга

Японские ученые из Университета Тохоку связали состояние полости рта с работой мозга. Оказалось, что заболевания десен и выпадение зубов могут привести к уменьшению объема гиппокампа, который связан с памятью и развитием болезни Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

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Авторы проанализировали 172 человек со средним возрастом 67 лет, у которых не наблюдалось проблем с памятью на начало исследования. Испытуемым провели стоматологический осмотр и попросили пройти тестирование на память. Также участникам просканировали мозг для измерения его объема на начало наблюдения и четыре года спустя. У каждого участника специалисты подсчитали количество зубов и проверили наличие заболеваний десен.

Исследователи пришли к выводу, что количество зубов и количество заболеваний десен были связаны с изменениями в левом гиппокампе головного мозга. В частности, у пациентов с легким заболеванием десен меньшее количество зубов было связано с более быстрым сокращением мозга в гиппокампе. Однако у людей с тяжелым заболеванием десен наличие большего количества зубов ассоциировалось с более быстрыми темпами сокращения мозга в той же области.