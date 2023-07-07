Американские ученые опровергли распространенный миф из-за избыточного веса
Небольшой избыточный вес не увеличивает риск преждевременной смерти. Об этом заявили ученые из Университета Рутгерса.
"Существует несколько возможных причин того, почему пациенты с высоким индексом массы тела, от 25 до 35 пунктов, умирают столь же редко, как и люди с нормальным весом", — говорится в материале.
Такие люди могут лучше переносить тяжелые инфекции и травмы, а худые люди могут чаще страдать от тяжелых форм диабета, гипертонии и прочих хронических болезней, передает журнал PLOS ONE.
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