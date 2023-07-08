Врачи нашли редкую мутацию, провоцирующую шизофрению

Врачи бостонской детской больницы (США) нашли доказательства того, что мутации, случайно возникающие во время развития эмбриона, могут провоцировать развитие шизофрении в более позднем возрасте. Об этом сообщает "Ридус".
Ранее считалось, что данному психическому заболеванию способствуют лишь генетические факторы, переданные от родителей. Ученые проанализировали генетические данные более чем 12 тысяч взрослых людей, страдающих шизофренией, и сравнили их с данными почти такого же количества здоровых граждан.
Выяснилось, что у шестерых больных часть гена NRXN1 отсутствует в отличие от контрольной группы. Поскольку мутация присутствовала в клетках крови, ученые сделали вывод, что она произошла в течение первых дней развития эмбриона. Кроме того, ученые нашли мутации в гене ABCB11, который кодирует белок, участвующий в транспортировке пищеварительных солей в печени, но раньше его с шизофренией не связывали.
Ранее ученые из Центра исследований Университетского института в Санте Ментале выяснили, что эмоции, возникающие при аватра-терапии у пациентов с устойчивой к лечению шизофренией, включают радость, гнев и нейтральные чувства. Исследование опубликовано в журнале BMC Psychiatry.