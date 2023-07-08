Врачи нашли редкую мутацию, провоцирующую шизофрению

Врачи бостонской детской больницы (США) нашли доказательства того, что мутации, случайно возникающие во время развития эмбриона, могут провоцировать развитие шизофрении в более позднем возрасте. Об этом сообщает "Ридус".

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Ранее считалось, что данному психическому заболеванию способствуют лишь генетические факторы, переданные от родителей. Ученые проанализировали генетические данные более чем 12 тысяч взрослых людей, страдающих шизофренией, и сравнили их с данными почти такого же количества здоровых граждан.

Выяснилось, что у шестерых больных часть гена NRXN1 отсутствует в отличие от контрольной группы. Поскольку мутация присутствовала в клетках крови, ученые сделали вывод, что она произошла в течение первых дней развития эмбриона. Кроме того, ученые нашли мутации в гене ABCB11, который кодирует белок, участвующий в транспортировке пищеварительных солей в печени, но раньше его с шизофренией не связывали.