Российские ученые предложили по-новому выявлять депрессию

Болгарские и российские ученые с помощью использующей данные МРТ графовой сети сумели определить наличие у человека большого депрессивного расстройства.

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Разработанный российскими исследователями совместно с болгарскими коллегами подход позволил с точностью 82,6% по определенным показателям нервной системы пациентов определить у них наличие депрессивного расстройства. Работа ученых опубликована в журнале Chaos.

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Для выявления депрессивного расстройства используются субъективные шкалы, отчеты пациента и наблюдения врача, что далеко не всегда позволяет точно определить тяжесть заболевания. В последние годы врачи стали обучать для этого нейросети — однако полученные с их помощью результаты тяжело интерпретировать.

Ученые из БФУ им. И. Канта и Пловдивского медицинского университета использовали данные о работе мозга 85 человек, полученные с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) — метода, основанного на измерении интенсивности кровотока: когда какая-либо область органа возбуждалась, приток крови к ней увеличивался. По снимкам исследователи строили графы, узлы которых имитировали области мозга, а связи между ними — ребра графа — соответствовали взаимодействиям между областями.

Специалисты сравнили получившиеся графы у 35 пациентов с депрессивным расстройством и у 50 здоровых людей. После этого с помощью машинного обучения они разделили признаки, характерные для каждой группы. В итоге больных и здоровых людей удалось разделить с точностью до 82,6%. При этом эффективнее это получалось, если при анализе учитывались сила узла — соответствующая активности области мозга — и количество ребер (число взаимодействий между ними).