В любом ли возрасте, согласно науке, мужчина может стать отцом

Кинозвёзды Аль Пачино и Роберт де Ниро стали отцами в 83 и 79 лет соответственно. Это наводит на мысль, что возраст не является препятствием для мужчин, если они хотят завести детей. Но всё ли так просто?

© Ferra

Сейчас средний возраст, в котором мужчины становятся отцами, составляет 34 года. Женщины рожают ребёнка при этом в среднем в 31 год.

Женщины также имеют ограниченное количество яйцеклеток в яичниках, а мужчины способны производить сперму бесконечно. С возрастом мужская фертильность снижается, но постепенно. Считается, что после 30 лет уровень тестостерона снижается на 1-2% в год.

Одно крупное исследование показало, что после 40 лет уровень тестостерона у мужчин в среднем уже не снижается. Однако количество сперматозоидов со временем уменьшается, а их качество становится хуже. В результате хоть пожилой мужчина теоретически может стать отцом, это может быть не так просто, как для молодого человека.

Для оплодотворения яйцеклетки нужен всего один здоровый сперматозоид. Поэтому мужчина может оплодотворить женщину в любом возрасте. Однако в обзоре 2020 года отмечается, что с возрастом увеличивается риск выкидыша. Есть также множество доказательств того, что дети, рождённые от пожилых отцов, подвержены большему риску развития болезней, которые могут быть связаны с генетическими мутациями, накапливающимися с возрастом. Наиболее распространены пороки сердца и психические расстройства.